Villa Pamphili, la Procura di Roma vuole ascoltare i parenti i Kaufmann: rogatoria agli Usa

La Procura di Roma ha trasmesso una rogatoria internazionale alle autorità statunitensi per ascoltare i parenti di Francis Kaufmann, l'uomo accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili. La bambina Andromeda, trovata morta nel parco insieme alla madre Anastasia Trofimova, sarebbe stata uccisa a pochi passi da dove giaceva il corpo della donna. Kaufmann, attualmente detenuto a Larissa, in Grecia, dovrebbe essere estradato in Italia il 10 luglio. Dopo il suo rientro, sarà sottoposto a interrogatorio e a un prelievo di dna per accertare l'eventuale paternità della piccola Andromeda.

Parallelamente, una seconda rogatoria è stata inviata alle autorità russe per ascoltare la madre di Anastasia, originaria di Omsk, in Siberia. L'obiettivo degli inquirenti, guidati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini e dal pm Antonio Verdi, è ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Secondo una delle ipotesi più accreditate, Anastasia potrebbe essere stata soffocata con un cuscino. Gli esami istologici sul corpo della donna richiederanno ancora alcune settimane per fornire risposte definitive sulle cause della morte. Kaufmann, 34enne, era stato fermato a Larissa dopo una fuga che lo aveva portato oltre confine, nel tentativo di far perdere le proprie tracce. I corpi nel parco romano erano a circa 200 metri l'uno dall'altra.