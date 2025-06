Cinecittà, fiamme in un palazzo del quartiere Don Bosco: evacuate famiglie

Massimiliano Gobbi 19 giugno 2025 a

Momenti di panico a Don Bosco, dove nel primo pomeriggio di oggi un violento incendio ha interessato un appartamento al terzo piano di una palazzina al civico 20 di via Raimondo Filomusi Guelfi, a pochi passi da via Palmiro Togliatti. È successo alle 15:15 quando le fiamme, per cause ancora in corso di accertamento, hanno iniziato a divampare in uno degli stabili più popolosi della zona, composto da otto piani e inserito in un grande comprensorio residenziale. Il denso fumo ha rapidamente invaso i piani superiori, costringendo i soccorritori a evacuare l’intero edificio: circa 40 le persone messe in salvo, tra cui anche diversi bambini. La scena che si è presentata davanti ai loro occhi era concitata, con una colonna di fumo nero che fuoriusciva dalla struttura ed inquilini affacciati ai balconi e operatori sanitari e vigili del fuoco impegnati in un’operazione complessa e delicata.

Il bilancio dell’incendio è stato drammatico: sette persone ferite, di cui quattro trasportate in ospedale codice rosso. Una di loro, con ustioni agli arti, è stata trasferita d’urgenza all’Umberto I. Le altre tre, pur non in pericolo di vita, sono state ricoverate in codice giallo per sintomi da intossicazione da fumo. Tra i soccorsi anche una persona diversamente abile su sedia a rotelle, evacuata dai vigili del fuoco lungo le scale del palazzo. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco, con due autopompe serbatoio, due autoscale, il carro teli, il carro autoprotettori e il capo turno provinciale, oltre ai carabinieri della stazione Roma Cinecittà, della compagnia Casilina e del nucleo Radiomobile. Imponente anche la presenza del personale del 118, che ha coordinato le operazioni di primo soccorso e trasporto dei feriti.

Secondo le prime valutazioni, l’appartamento al terzo piano in cui si è sviluppato il rogo è stato dichiarato inagibile, così come quello soprastante al quarto piano, danneggiato dalle alte temperature e dal fumo. La sala da pranzo dell’abitazione colpita risulta completamente distrutta. Ancora in corso le indagini sulle cause dell’incendio, anche se si ipotizza un’origine accidentale. E sempre nella giornata, un altro incendio ha interessato la periferia romana, stavolta ad Ostia, sul litorale romano dove un rogo è divampato in un campo coltivato in via Federico Bazzini, propagandosi in modo incontrollato fino a raggiungere un parcheggio e alcune villette circostanti. Alcuni residenti sono stati costretti a lasciare in fretta le abitazioni, mentre le fiamme hanno avvolto anche alcune auto in sosta. Sul posto al lavoro diverse squadre dei vigili del fuoco, supportate da agenti dei commissariati Lido e Fiumicino, nel tentativo di circoscrivere l’incendio e mettere in sicurezza l’area.