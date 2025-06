Villa Pamphili, la Questura apre indagine su presunte omissioni nei controlli. La donna morta si chiamava Anastasia

19 giugno 2025 a

a

a

La Questura di Roma ha aperto una indagine interna per ricostruire correttamente tutti i controlli che hanno coinvolto nelle ultime settimane il «finto» Rexal Ford, vero nome Francis Kaufmann, l'uomo che potrebbe avere ucciso la compagna e la figlia ritrovate morte a Villa Pamphili. Si vuole capire quanto è stato fatto, gli esiti riportati e se sono state seguite tutte le procedure. Questo - a quanto si apprende - all'insegna della fiducia e della trasparenza cui la Questura di Roma orienta quotidianamente l'impegno delle donne e degli uomini della Polizia di Stato nella provincia di Roma e, analogamente, il rapporto con la collettività e le altre istituzioni. Quindi, come si diceva, all'esito delle evidenze restituite dalle indagini in corso in relazione ai fatti di Villa Pamphili, il questore di Roma, d'intesa con il capo della Polizia, ha disposto una puntuale ricostruzione di tutti gli episodi che hanno visto il presunto autore dei fatti delittuosi sottoposto a controlli nella Capitale, anche nell'ottica di una compiuta analisi dell'approccio operativo.

Video su questo argomento Il video dell'arresto in Grecia di Rexal Ford dopo le accuse sul delitto di Villa Pamphili | GUARDA

Intanto si è scoperto che la donna trovata morta a Villa Pamphili si chiamava Anastasia Trofimova, era nata a Omsk, in Russia, e aveva 28 anni. Lo chiarisce la Procura di Roma in una nota precisando che l'identificazione è stata resa possibile "grazie alla collaborazione dell'FBI e delle autorità maltesi. La donna risulta entrata a Malta nel settembre 2023 utilizzando il passaporto che reca le indicazioni anagrafiche. Presso l'ambasciata statunitense a Malta era stata avviata la pratica di registrazione della bambina con il nominativo di Andromeda Ford, nata a Malta il 14 giugno 2024. "La comparazione delle impronte della vittima con quelle riportate sul passaporto consentirà di acquisire definitiva certezza in merito all'identificazione", precisa la Procura della Repubblica di Roma che coordina le indagini.