Villa Pamphili, test del Dna sui corpi: sono di madre e figlia. E spuntano due testimoni

Negli ultimi giorni, la tragica scoperta avvenuta nel parco di Villa Pamphili a Roma ha scosso profondamente l'opinione pubblica. Sabato scorso sono stati ritrovati i corpi senza vita di una giovane donna e di una bambina, inizialmente ritenute estranee tra loro. Tuttavia, l'esame del DNA ha confermato che si trattava di madre e figlia. Con il passare delle ore, nuove informazioni hanno cambiato radicalmente il quadro iniziale: la donna, che si pensava avesse circa 40 anni, avrebbe in realtà tra i 20 e i 30 anni. Il suo corpo è stato ritrovato nudo tra gli oleandri in stato di decomposizione. La bambina invece avrebbe avuto circa un anno, non cinque mesi come si era ipotizzato e sarebbe morta giorni dopo la madre. Inizialmente si era ipotizzato che entrambe provenissero dall’Est Europa, ma i riscontri nelle comunità di stranieri della zona non hanno confermato la pista.

Secondo gli investigatori, madre e figlia vivevano da qualche tempo in condizioni di estremo disagio, bivaccando nella zona, e sarebbero state spesso viste in compagnia di un uomo che ora risulta irreperibile. Secondo la nuova ipotesi investigativa, la madre potrebbe essere entrata in contatto con la comunità ‘’invisibili’’ composta da senza-tetto presenti nei 184 ettari del parco romano. Una cosa è certa: la piccola è morta per soffocamento, mentre restano da chiarire le cause della morte della madre. La Procura indaga per duplice omicidio aggravato per via dei segni compatibili con asfissia meccanica sul corpo della piccola e ha avviato una vera e propria caccia all’uomo per risalire all’identità del possibile responsabile.

La polizia ha diffuso ieri la fotografia dei tatuaggi della donna nella speranza di identificarla. Pochi sono i testimoni, solo due segnalazioni sono state ritenute di interesse investigativo fra quelle giunte finora. Una donna ha riferito di aver visto venerdì sera a Villa Pamphili un uomo con una bimba in braccio nei pressi di dove poi è stata ritrovata. Un racconto che troverebbe riscontro con quanto raccontato anche da tre minorenni che hanno contattato il 112 fornendo la stessa versione su un uomo che si aggirava nella villa con in braccio un fagotto. Il giallo resta irrisolto.