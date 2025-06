Roma in prima pagina in Germania: dal Giubileo alla città che cambia

07 giugno 2025 a

a

a

Roma, tra ascesa, declino e trasformazione, è finita in prima pagina in Germania. "Roma: come la Città Eterna si sta completamente reinventando": è questo il titolo che Andrea Ritter e Luisa Brandl hanno scelto per l'approfondimento sulla capitale italiana pubblicato sulla rivista tedesca Stern. Si tratta di un racconto appassionato della città più contraddittoria della storia. Da una parte le bellezze e le particolarità; dall'altra i difetti e i problemi che rendono la quotidianità dei residenti quasi un inferno. Un'analisi, quella apparsa su Stern, che parte dalla storia e dalle parole che Johann Wolfgang von Goethe scrisse per Roma nel 1786. “In altri luoghi bisogna cercare le cose importanti, qui siamo sopraffatti e sovraffollati”, annotava il turista tedesco. E quest'anno i turisti non sono certo mancati nella Capitale, dove i pellegrini si sono riversati per il Giubileo, per la morte di Papa Francesco e per l'elezione di Leone XIV.

Incendio Monte Mario, Roma Natura punta il dito sulle baraccopoli. "Stesse cause del 2024"

Andrea Ritter e Luisa Brandl hanno colto con il loro lavoro anche le sfumature di Roma e dei romani che ci vivono. "Aspettano rilassati l'autobus, perché prima o poi arriverà. Che senso ha un orario in questo traffico? Roma lavora alla romana, dicono in città. E in qualche modo sembra esserci una saggezza superiore in questa distanza pragmatica dal presente", hanno scritto alludendo ai tempi biblici che servono per attraversare la città e alla modalità zen che tanti scelgono di adottare per far fronte a questo intoppo. E ancora: "'Roma Capitale' è scritto sui cartelli e sui muri degli edifici, come se ogni tanto ci fosse bisogno di ricordare che Roma non è solo un cosmo a sé stante, ma anche la capitale di un Paese".

Cinema Troisi a metà prezzo per chi vota sì al referendum

Un paragrafo è stato dedicato al sindaco, Roberto Gualtieri. Ripercorrendo la carriera del primo cittadino dem, Andrea Ritter e Luisa Brandl hanno ricordato che Roma "è attualmente sottoposta al più ambizioso programma di restauro e modernizzazione della sua storia recente" e che Gualtieri ha messo in atto una "terapia d'urto" per trovare una soluzione a tutti quei problemi "rimasti a lungo irrisolti". Dalle strade ai monumenti, dalle piazze ai servizi: servono potenziamenti per rendere più vivibile la città. Un tasto dolente continua a essere quello della spazzatura, il cui servizio di smaltimento, come si legge anche sulla rivista, "è considerato inefficiente".