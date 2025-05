Roma, scontro nella notte: muore scooterista. Coinvolto mezzo dell'esercito

Massimiliano Gobbi 14 maggio 2025 a

Ancora una tragedia sulle strade della Capitale. Un grave incidente stradale si è verificato intorno all’1 di notte tra piazza San Giovanni Battista de La Salle e la Circonvallazione Cornelia, all’intersezione tra via Aurelia e via Baldo degli Ubaldi, nella zona tra Boccea e Val Cannuta. A perdere la vita M.P., un uomo di 59 anni, italiano, alla guida di uno scooter Honda SH che si è scontrato violentemente con un Defender militare in servizio all’Esercito Italiano. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo dell’Esercito era condotto da un militare di 41 anni, affiancato da un collega. I due stavano smontando dal servizio quando, per cause ancora da accertare, si è verificato l’impatto con lo scooter, in un incrocio già noto per la sua complessità e il traffico intenso. L’urto è stato violentissimo. I primi a prestare soccorso sono stati proprio i militari a bordo del Defender, che hanno immediatamente allertato il 118. I sanitari, giunti sul posto insieme alle pattuglie della polizia locale di Roma Capitale, hanno trovato il conducente dello scooter in condizioni gravissime. L’uomo è stato trasportato d’urgenza al Policlinico Gemelli ma, poco dopo il suo arrivo, è sopraggiunto il decesso. I medici non hanno potuto fare altro che constatare la morte. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia.

Entrambi i veicoli coinvolti – lo scooter Honda SH e il Defender dell’Esercito – sono stati sequestrati, come da prassi, per consentire l'avvio delle indagini dagli agenti del Gruppo Pronto Intervento Traffico della Polizia Locale al lavoro nel ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Il militare alla guida del Defender è stato sottoposto all’alcol test, risultato negativo. Le prime verifiche riguardano anche il semaforo dell’incrocio che potrebbe essere stato rosso al momento del passaggio di uno dei due mezzi. Una circostanza ancora tutta da valutare, se confermata, potrebbe risultare determinante per stabilire eventuali responsabilità. Il tratto tra la Circonvallazione Cornelia, via Aurelia e piazza San Giovanni Battista de La Salle si conferma uno degli snodi più delicati della viabilità romana. L’incrocio è particolarmente trafficato e soggetto a dinamiche pericolose, soprattutto nelle ore notturne. Con la morte del 59enne, sale a 41 il bilancio delle vittime sulle strade di Roma e provincia dall’inizio dell’anno. Intanto le indagini della polizia locale proseguiranno nei prossimi giorni anche attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza installate nei pressi dell’incrocio. L’obiettivo è chiarire con esattezza cosa sia accaduto in quei secondi fatali.