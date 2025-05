Ardea, incidente tra auto e moto: muore uomo di 47 anni

Massimiliano Gobbi 14 maggio 2025 a

a

a

Ancora sangue sulle strade di Roma e provincia. Un tragico incidente dall'esito mortale si è registrato alle porte della Capitale martedì 13 maggio, quando intorno alle 21:30 un violento scontro tra un'auto e una moto ha spezzato la vita di Dario Antonini, 47 anni, imprenditore locale e volto molto noto di Tor San Lorenzo. Il sinistro è avvenuto su via delle Pinete, tratto della via Litoranea che collega Ostia ad Anzio, all'altezza della località di Colle Romito, tra Tor San Lorenzo e Lido dei Pini, nei pressi del consorzio. Antonini viaggiava in sella alla sua Honda CBR quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con un’Alfa Romeo condotta da una donna di 69 anni, di nazionalità italiana. L’impatto, in prossimità di un incrocio, è stato fatale per il centauro, deceduto sul colpo nonostante il rapido intervento dei soccorsi.

Appassionato motociclista e titolare del “Pit Stop”, Dario Antonini avrebbe compiuto 48 anni a settembre. La notizia della sua morte ha rapidamente fatto il giro della comunità, lasciando sgomenti amici, clienti e conoscenti. Molti lo ricordano come una persona generosa, entusiasta, sempre sorridente. Il suo locale era il frutto di tanti sacrifici e rappresentava un punto di riferimento per i giovani e per gli appassionati di motori. "Una persona meravigliosa, bravissimo, non ci posso credere. Non è giusto. Quanti sacrifici ha fatto per quel locale e a cosa è servito", scrive commosso un amico sui social. In tanti in queste ore stanno lasciando messaggi di cordoglio e incredulità. La tragedia riaccende i riflettori sulla pericolosità di quel tratto stradale, già noto per altri gravi incidenti. Residenti e commercianti della zona chiedono da tempo l’installazione di un semaforo o altri dispositivi di sicurezza. “In quel punto accadono sempre incidenti, spesso gravissimi. Qualche mese fa è morto un ragazzo. E non è il solo ad averci rimesso la vita”, racconta un residente.

L’arteria è rimasta chiusa per diverse ore per consentire ai carabinieri di effettuare i rilievi del caso. Sul posto sono intervenute tre pattuglie dell’Arma – dalla Compagnia di Anzio e dalla stazione di Tor San Lorenzo – oltre ai sanitari del 118. La conducente dell’Alfa Romeo, rimasta ferita, è stata trasportata all’ospedale Riuniti di Anzio-Nettuno per accertamenti. Entrambi i veicoli sono stati posti sotto sequestro. La salma di Antonini è stata traslata al Policlinico Tor Vergata per l’autopsia disposta dall’autorità giudiziaria. Le indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto. Con la morte di Dario Antonini, sale a 40 il numero delle vittime della strada a Roma e provincia dall’inizio del 2025. Un dato allarmante che ripropone con urgenza il tema della sicurezza stradale, soprattutto in aree periferiche e litoranee spesso trascurate nella manutenzione e nella regolazione del traffico.