Nuovo codice della strada, dopo la svolta voluta da Salvini calano incidenti, morti e feriti

Calano gli incidenti, i morti, le persone ferite. Dopo quattro mesi col nuovo codice della strada i dati raccolti da Polizia Stradale e Carabinieri confermano il trend confortante. Dal 14 dicembre 2024 al 13 aprile 2025, rispetto allo stesso periodo di dodici mesi fa, ci sono stati 50 morti in meno (348 contro 398), 1.182 incidenti rilevati in meno (21.494 contro 22.676), 978 persone ferite in meno (11.686 contro 12.664). Nei primi quattro mesi col nuovo codice della strada in vigore, le principali violazioni riguardano limite di velocità, cinture di sicurezza e uso del cellulare alla guida.

I dati sono stati rivendicati sui social da Matteo Salvini: "Più di 1.100 incidenti in meno, quasi 1.000 feriti in meno, 50 morti in meno: secondo Polizia e Carabinieri i primi quattro mesi col nuovo codice della strada, alla faccia di fake news e polemiche lunari, confermano un trend confortante. Ringraziamo gli italiani per il senso di responsabilità e le forze dell'ordine per il consueto, straordinario, impegno. Non abbassiamo la guardia".

Anche i deputati della Lega in commissione Trasporti Elena Maccanti, Andrea Dara, Domenico Furgiuele, Riccardo Augusto Marchetti e Massimiliano Panizzut hanno sottolineato tali numeri: "I dati parlano chiaro: dopo 4 mesi dall'entrata in vigore del nuovo Codice della Strada voluto da Matteo Salvini calano - rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente - i morti (-12,6%), i feriti (-7,7%) e gli incidenti (-5,2%). Le norme funzionano, alla faccia di chi tifa 'sinistri' per attaccare il governo".