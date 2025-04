Roma, incendio in appartamento a Testaccio: dodici intossicati

08 aprile 2025 a

Si è sviluppato un incendio in uno stabile in via Giovanni Branca, nel quartiere Testaccio a Roma. Le fiamme hanno interessato il quarto e il quinto piano della palazzina. Pronto l'intervento dei vigili del fuoco che, insieme alla polizia, hanno aiutato gli inquilini a mettersi in salvo. Per fortuna il bilancio è solo di una dozzina di intossicati per il fumo, tra cui alcuni vigili del fuoco che sono stati trasportati in ospedale per il trattamento in camera iperbarica. Dalle prime notizie le fiamme probabilmente sarebbero partite da una friggitrice.

"Grazie ai vigili del fuoco e agli agenti della polizia di Stato e locale, che con il loro coraggio hanno salvato delle vite": parole del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, giunto nel quartiere Testaccio dopo un incendio divampato in una palazzina in via Giovanni Branca. In conseguenza del rogo sono rimaste intossicate diverse persone, sia residenti che soccorritori, ora ricoverati al Policlinico Umberto I e all'ospedale San Camillo. "L'incendio è divampato in un appartamento e poi si è propagando in alcuni altri vicini" ha ricostruito Gualtieri, giunto sul posto, parlando con i giornalisti. "Fortunatamente c'è stato un intervento tempestivo: grazie agli agenti di polizia che hanno salvato la vita ad alcune persone, anche a un bambino, e grazie pure ai vigili, che sono stati straordinari". Il sindaco ha continuato: "Avrebbe potuto essere una tragedia; ci sono forse 8 intossicati nella casa e 6 o 7 agenti, speriamo tutti in condizioni non gravi".