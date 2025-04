Ilaria Sula, quei cento chilometri per disfarsi del corpo: l'auto ripresa dalle telecamere

Luigi Garbato 07 aprile 2025 a

Avrebbe percorso cento chilometri l’utilitaria della famiglia Samson, un tragitto che comprenderebbe il viaggio di andata e quello di ritorno da Roma al punto in cui all’alba di mercoledì scorso è stato ritrovato il corpo di Ilaria Sula, in una scarpata tra le colline di Poli. L’auto, guidata probabilmente da Mark Samson, che ha confessato il delitto, sarebbe stata intercettata da ben tre sistemi di videosorveglianza il 26 marzo. Ed è dall’analisi di queste immagini che gli investigatori della Squadra Mobile della polizia di Stato stanno cercando di capire se ci fosse veramente Mark alla guida dell’auto, oppure se fosse in compagnia di un’altra o addirittura più di una persona. Il ruolo avuto in questa storia dai genitori del ragazzo è ancora lontano dall’essere stato chiarito.

Ricerche e chat, analisi sul pc di Samson. E lui: "Pentito e sconvolto"

Ilaria è scomparsa dall’appartamento di San Lorenzo, dove viveva con altre studentesse, il 25 marzo. Secondo la testimonianza di un’amica la 22enne sarebbe uscita per recarsi a un appuntamento e gli investigatori ritengono che sarebbe morta proprio quella sera nella stanza del 23enne, il suo ex fidanzato, nell’appartamento dei Samson, in via Homs, al quartiere Africano. E i genitori, sempre secondo la ricostruzione del pubblico ministero che si occupa del caso, Giuseppe Cascini, erano in casa. Ciò non vuol dire necessariamente che possano avere un ruolo attivo nel delitto, ma restano, per esempio, i dubbi sull’accurata pulizia del sangue della vittima nella camera del ragazzo.

Ilaria Sula, nuovo sopralluogo in via Homs. I dubbi sui genitori di Samson

Ilaria, ricordiamo, è stata uccisa con tre coltellate al collo. La madre del 23enne sarà sentita oggi in procura come persona informata sui fatti. Inoltre qualcuno potrebbe aver aiutato Mark Samson a "imbustare" il cadavere, metterlo nel trolley marroncino e portarlo nell’auto. Poi il viaggio, nel pomeriggio, fino al burrone dove è stato gettato. Una delle tre telecamere, infatti, avrebbe intercettato l’auto alle 18, ad appena mezzo chilometro dal luogo del ritrovamento. Per la famiglia Sula, invece, oggi sarà un giorno di grande dolore. I funerali si svolgeranno oggi alle 14 a Terni. Un corteo funebre percorrerà a piedi il tragitto che dalla sua abitazione in viale dello stadio porta al cimitero comunale. All’università La Sapienza le lezioni si fermeranno dalle 11 del mattino.