Ilaria Sula, nuovo sopralluogo in via Homs. I dubbi sui genitori di Samson

Pina Sereni 06 aprile 2025 a

Ci sono ancora troppi dubbi sulla dinamica dell’omicidio di Ilaria Sula, la 22enne scomparsa il 25 marzo dalla sua casa di Roma e trovata cadavere all’interno di un valigione in un dirupo nel comune di Poli all’alba di mercoledì scorso. Gli inquirenti vogliono far luce anche sul possibile ruolo che potrebbero aver avuto i genitori del 23enne Mark Samson, in quelle ore comprese tra la morte della ragazza, avvenuta a casa del giovane di origine filippina, e il trasporto del cadavere a Poli. E per questo motivo, ieri, gli uomini della Squadra Mobile sono tornati per la terza volta in quella casa, in via Homs, al quartiere Africano. Gli investigatori avrebbero portato via il computer di Mark Samson, probabilmente per capire la cronologia delle ricerche fatte dal giovane sul pc e le chat.

Ricerche e chat, analisi sul pc di Samson. E lui: "Pentito e sconvolto"

L’altro ieri, davanti al gip, nel corso dell’interrogatorio di oltre cinque ore, il ragazzo ha ribadito di «aver fatto tutto da solo» e ha difeso la posizione del padre dicendo che «non era in casa al momento dell’omicidio». Sulla presenza della madre, invece, Samson ha preferito non rispondere. Sarebbero state alcune dichiarazioni della donna a insospettire gli inquirenti. Ilaria sarebbe stata comunque uccisa con tre coltellate al collo nella camera da letto del ragazzo, nell’appartamento di via Homs dove vive con i genitori. Dove qualcuno ha pulito, o potrebbe aver aiutato il presunto assassino a pulire, le macchie di sangue. E poi c’è il tragitto di 40 chilometri fatto dall’auto della famiglia per portare il corpo in quell’area impervia nel territorio del comune di Poli. Utilitaria sulla quale la Scientifica non avrebbe rilevato tracce ematiche.

In mano agli inquirenti si sarebbero tre registrazioni di telecamere, una delle quali avrebbe ripreso il passaggio dell’auto alle 18 del 26 marzo a circa mezzo chilometro dal punto in cui è stato ritrovato il corpo. Ma chi c’era alla guida di quell’auto? E la persona alla guida era sola nell’abitacolo? Non è escluso che entrambi i genitori possano essere riascoltati dagli inquirenti, il procuratore capo Francesco Lo Voi e il procuratore aggiunto Giuseppe Cascini.

Ilaria Sula uccisa in casa, stretta sui genitori di Mark: al vaglio le celle telefoniche

Il giudice per le indagini preliminari che l’altro ieri ha interrogato Mark disponendone poi la custodia cautelare in carcere, ha riconosciuto tutte e tre le esigenze cautelari: «pericolo di fuga, reiterazione del reato e inquinamento probatorio».

Intanto domani alle 14 si terranno a Terni i funerali di Ilaria. Un corteo funebre partirà a piedi dalla sua abitazione di viale dello Stadio 5 che accompagnerà la salma fino al cimitero comunale. Ne hanno dato notizia i familiari della studentessa sui social.