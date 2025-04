Roma, a Vigna Clara, Fleming e Ponte Milvio arrivano le strisce blu

Martina Zanchi 01 aprile 2025 a

a

a

Strisce blu in arrivo a Vigna Clara, Fleming e Ponte Milvio, non solo nei giorni feriali ma anche nel fine settimana, quando si concentrano partite ed eventi allo stadio Olimpico. Il Consiglio del Municipio XV ha approvato ieri la delibera che dispone l’istituzione di parcheggi a pagamento in 52 vie e piazze per favorire la rotazione delle auto, disincentivando la sosta prolungata, e consentire «una migliore fruibilità e vitalità degli esercizi commerciali». Per l’entrata in vigore definitiva serve l’intervento di Roma Capitale e per questo il Municipio ha chiesto al dipartimento Mobilità e all’assessorato di predisporre «nel più breve tempo possibile la progettazione delle strisce blu e la loro istituzione». Sarà garantita la sosta gratuita di due auto per ogni residente; parcheggio gratis anche per le associazioni di volontariato e tariffe agevolate per chi lavora in zona.

Per quanto riguarda giorni e orari, al Comune si chiede che per tutte le vie elencate nella delibera, oppure solo per quelle più vicine all’area dello stadio (sono aspetti ancora da limare), la sosta a pagamento sia valida non soltanto nei feriali dalle 8 alle 19, come avviene normalmente, ma fino alle 23 e anche nel weekend. Soddisfatto per l’approvazione il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, secondo cui il documento «dà voce anche alle tante richieste dei residenti che lamentano l’abbandono di auto in lunga sosta e di molti commercianti, da tempo favorevoli alle strisce blu». Fratelli d’Italia e Forza Italia però si scagliano contro il sindaco, Roberto Gualtieri: «Non sono bastati i fondi Pnrr e quelli giubilari - attaccano i consiglieri municipali dei due partiti -. Le risorse andrebbero gestite meglio e non per finanziare manifestazioni di piazza con i soldi dei romani. Adesso il primo cittadino, pur di fare cassa, sta pensando di estendere i parcheggi a pagamento su tutto il territorio». Secondo il consigliere capitolino Stefano, Erbaggi e il dirigente di FdI Stefano Antoniozzi, inoltre, «il sindaco dimentica che per i cittadini, soprattutto nelle aree interessate da questo provvedimento, ad oggi non sussistono alternative al mezzo privato».

Tra le 22 strade in cui arriveranno le strisce blu ci sono, in area Fleming, Corso Francia, via Flaminia (da Corso Francia a via Morlupo); via Bevagna, via Città della Pieve, piazza Monteleone di Spoleto, via Roccaporena (da via Flaminia a via Città della Pieve), via Valdagno (primo tratto da Corso Francia) e via di Villa Severini. Nell’area di Vigna Clara tra le altre (in tutto sono 15), via Viti de Marco, via di Vigna Stelluti, largo di Vigna Stelluti, piazza e via Stefano Jacini, via Cesare Ferrero di Cambiano, via Vilfredo Pareto, via Napoleone Colajanni, via Pompeo Neri, piazza Filippo Carli, via Marco Besso, via Giustino Fortunato. Nell’area di Ponte Milvio (15 strade e piazze in tutto) sono elencate via Flaminia (da piazzale Ponte Milvio a Corso Francia), via Riano, viale di Tor di Quinto, piazzale di Ponte Milvio, via Bolsena, via dei Prati della Farnesina, via degli Orti della Farnesina, via della Farnesina (da via Nemea a via degli Orti della Farnesina), via Cassia (da Piazzale di Ponte Milvio a via Castel Sant'Elia) e via Nemea (da via della Farnesina a via degli Orti della Farnesina). Nelle zone interessate saranno comunque mantenute strisce bianche «nella misura del 20% del totale degli stalli disponibili».