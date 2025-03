Roma, l'arresto del super narcos canadese blocca la maxi-partita di droga per Tor Bella Monaca

30 marzo 2025 a

Dave Turmel, il latitante più ricercato in Canada, è stato arrestato dalla polizia a Roma due giorni fa. Il 29enne, narcotrafficante, è stato individuato dopo una latitanza di un anno e mezzo. Dovrà scontare la pena dell’ergastolo. Secondo gli investigatori, Turmel era a capo di un’organizzazione criminale, composta da una decina di persone, originaria del Quebec, specializzata nella vendita di stupefacenti come cocaina e metanfetamina. Per rivendicare la loro egemonia territoriale sul mercato della droga, il gruppo ricorreva a violenze e intimidazioni per riscuotere il denaro. Per questi motivi, era stato condannato nel novembre 2023 all’ergastolo per associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti e a 10 anni di reclusione per i reati di aggressione e lesioni personali commessi con uso di armi.

Turmel è stato localizzato a Roma, nel quartiere di Torre Angela, all’interno di una struttura ricettiva. A segnalarlo alle autorità, l’allerta inviata alla sala operativa della questura dal servizio cooperazione internazionale dell’Interpol. L’operazione è scattata intorno a mezzanotte: l’uomo ha tentato di barricarsi immediatamente, ma si è arreso poco dopo. Con sé aveva diverse sim card, della droga e un’agenda in cui erano riportate diverse cifre contabili.

Turmel, catturato dagli investigatori del VI distretto di polizia del Casilino, si trovava nella Capitale per trattare grosse partite di droga con i narcos romani legati alla ’ndrangheta e la camorra che riforniscono le piazze di spaccio di Tor Bella Monaca. La circostanza, secondo quanto apprende l’agenzia LaPresse, è emersa durante l’udienza di convalida dell’arresto, davanti ai giudici della Corte d’appello di Roma, che hanno convalidato il mandato d’arresto internazionale diramato dall’Interpol. Nel mandato d’arresto, i magistrati canadesi scrivono: «Nel periodo dal 2 maggio 2022 al 6 gennaio 2023, in località Quebec (Canada), per oltre un anno e mezzo il Servizio di Polizia di Quebec City (SPVQ) ha indagato su una rete di distribuzione di droga nella regione del Quebec. La rete vendeva grandi quantità e diversi tipi di stupefacenti, Soprattutto cocaina e metanfetamina. Finora l’indagine ha dimostrato che Dave Turmel è il leader di questa rete di distribuzione di droga, composta da almeno altri 9 complici, che attraverso l’intimidazione e la violenza controllano la distribuzione e i proventi della sostanza stupefacente». Le autorità del Canada avevano fissato una taglia di 250.000 dollari per chi fornisse informazioni utili per la sua cattura. Il 29enne, catturato dai poliziotti del Casilino, in un affittacamere di via Ceglie Messapico aveva tre false identità: Sebastien Dumas Menard, Jimmy Arsenault e Antonio Marco Bacci. Proseguono le indagini per rintracciare gli altri componenti della banda arrivati a Roma insieme a Turmel, tra cui la sua compagna.