Roma, il corteo per l'8 marzo diventa filoislamista, anti-governo e anti-Trump

Contro la violenza sulle donne ma sì alle minacce a Eugenia Maria Roccella. Al fianco e a sostegno delle donne ma più che una manifestazione sembra un comizio politico con cori e striscioni contro Donald Trump – “Più Trans meno Trump” –, contro Elon Musk e contro il presidente argentino Milei. Il tutto con l’immancabile Kefiah per sostenere la Palestina e Raffaella Carrà a tutto volume di sottofondo. È il cortocircuito femminista che non si arresta e anzi, in occasione della giornata internazionale delle Donne, sfila a Roma in tutte le sue contraddizioni. “Rocca, Roccella e Valditara, la vostra transfobia la pagherete cara” è solo uno dei tanti cori lanciati dal corteo di “Non una di meno” che si snoda tra le vie della Capitale.

Tra bandiere fucsia e slogan, quella che dovrebbe essere una giornata a sostegno delle donne, si è trasformata, com’era prevedibile e largamente annunciato, in comizio politico di piazza. “La Palestina esiste dal fiume fino al mare” o ancora “Siamo marea in tutto il mondo. In Argentina contro Milei. Negli Stati Uniti contro Trump e Musk. Siamo ovunque. Siamo contro Meloni, Macron, contro chi vuole spendere soldi in armi e riarmare l’Europa”. “Siamo tutte antifasciste”: tutto fuorché mettere al centro della giornata quello che dovrebbe essere il tema più importante: le donne.

E così si parla degli 800 miliardi a cui starebbe pensando Bruxelles per rinforzare la difesa europea o si parla del Quarticciolo – quartiere romano ultimamente finito al centro delle cronache – per attaccare il governo e gridare ancora una volta alla dittatura.

La “lotta” – non violenta? – per sconfiggere la violenza: cortocircuiti retorici che accompagnano le migliaia di donne e uomini scesi in piazza. Come le bandiere della pace, sventolate a favore di telecamera accompagnate dall’immancabile condanna del genocidio di Gaza e l'attacco diretto a Israele.