Roma, entra in casa del fidanzato e lo trova morto sul divano

02 marzo 2025 a

a

a

Dopo il sabato serata passato insieme, un ragazzo di 31 anni, di nome Alberto Maria Donato, è stato trovato morto nella sua abitazione a Roma nel quartiere di Fidene. La scoperta è stata fatta dalla fidanzata che aveva le chiavi di casa.

Trovato il killer di Montesacro. Chi è il pirata della strada

Quando la ragazza ha aperto la porta lo ha trovato disteso sul divano che non respirava più. La polizia, intervenuta sul posto insieme alla scientifica e al medico del 118 non ha trovato segni di effrazione sulla porta e il medico legale non ha riscontrato segni di violenza. Indaga la polizia del distretto di Fidene Serpentara.