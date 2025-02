Roma, panico a Centocelle per un'auto in fiamme

Massimiliano Gobbi 18 febbraio 2025 a

Attimi di paura a Centocelle, dove un incendio è divampato su un'autovettura, facendo temere per la sicurezza dei palazzi vicini. Le fiamme, in breve tempo, si sono alzate pericolosamente, attirando l'attenzione di residenti e passanti. Il rogo è avvenuto intorno alle 17.40 in via Tor De Schiavi, all'altezza di via delle Robinie, a poche decine di metri da piazza delle Peonie. A dare l'allarme sono stati proprio i residenti, preoccupati dalle fiamme che avevano avvolto una Toyota IQ. La scena è stata ripresa in video e condivisa sulla pagina "Instagram" di "Welcome to Favelas". In pochi istanti, gli automobilisti in transito si sono trovati di fronte a una colonna di fumo e a una vettura completamente avvolta dalle fiamme, partite dal motore e propagate rapidamente all’abitacolo. Diversi residenti, dopo essersi accertati che il conducente fosse riuscito a uscire dall’auto, hanno chiamato il numero unico delle emergenze, temendo che il veicolo potesse esplodere.

Le operazioni dei vigili del fuoco si sono concentrate nel tentativo di estinguere rapidamente il rogo ed evitare il propagarsi delle fiamme alle altre vetture. "Di fatto - commenta Riccardo Ciofi della Fns cisl Roma Capitale e Rieti - le operazioni dei vigili del fuoco sono state tempestive e immediate e in poco tempo hanno completato le operazioni di spegnimento e bonifica della vettura". Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento Tuscolano 2. Questi ultimi hanno utilizzato un estintore per domare le fiamme, mettendo poi in sicurezza l’area intorno alle 18.30. Le cause dell’incendio restano ancora da accertare.