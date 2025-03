Gualtieri allo scoperto, le nuove case popolari agli abusivi: l'operazione Maam

01 marzo 2025 a

Lo spazio occupato? Riqualificato e sanato, e dato agli abusivi che c'erano dentro. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri illustra le prossime mosse della politica abitativa commentando con Repubblica il progetto Maam, il Museo dell’altro e dell’altrove di Metropoliz. È l'ex salumificio Fiorucci occupato da 20 anni che verrà trasformato in uno spazio espositivo istituzionale con gli abusivi che ci abitano a cui verranno date buona parte delle 144 case popolari che verranno realizzate entro il 2027.

"Per noi era doveroso salvaguardare questa esperienza artistica e allo stesso tempo trovare una soluzione per le fragilità abitative", dice Gualtieri che rivendica come un successo che non ci siano stati sfratti e sgomberi per le 68 famiglie che oggi abitano nella vecchia fabbrica: "Siamo molto orgogliosi di questa soluzione per prima cosa perché questa rappresenta un nuovo tassello del nostro piano casa, che ci permetterà di realizzare 144 nuove case popolari, acquistarle al patrimonio del Comune, dando casa a chi vive lì da tanto tempo e ha diritto, e disporre di tante nuovi alloggi in più per far scorrere le nostre graduatorie. Poi perché si preserva un'esperienza artistica unica, un museo che ha avuto riconoscimenti internazionali, dalla Biennale di Venezia all'Unesco, e che vede opere importantissime". Insomma, prima gli occupanti storici, poi possono "scorrere" le graduatorie...