Ilaria Salis, cosa c'è dietro l'attacco alla proprietà: Sgarbi da Porro spiazza tutti

18 febbraio 2025 a

a

a

Il diritto all'abitare prevale su quello alla proprietà, e diventa diritto di occupare... Sotto la lente di Nicola Porro e dei suoi ospiti, lunedì 17 febbraio a QUarta Repubblica su Rete 4, finisce la visione politica di Ilaria Salis. A commentare le posizioni dell'ex detenuta in Ungheria proiettata all'europarlamento grazie alla candidatura nelle liste di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, c'è Vittorio Sgarbi secondo cui le tesi pro occupazioni abusive dell'ex insegnante brianzola sottendono all'abolizione della proprietà privata, base ideologica del comunismo. Il diritto alla proprietà è un "dato storico che appartiene all'organizzazione e all'esistenza di una società nella quale ci sono diritti, beni e proprietà", afferma il critico d'arte e politico.

Salis-Zan e la versione per fregare l'Europa: così i giustizialisti vogliono tenersi l'immunità

La visione della Salis, continua Sgarbi, "ha invece un connotato più singolare, una visione idealistica e lontana dalla realtà dello Stato, della vita quotidiana e delle necessità che riguardano le esistenze". Ma ha anche "un profondo significato cristiano - continua Sgarbi - Io credo che l'idea sia quella di una esaltazione della povertà, della quale c'è da un lato l'elemento del rispetto per una virtù che può essere ricercata, come nel caso di San Francesco, dall'altro lato è una condizione in cui si trovano milioni di persone".