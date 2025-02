Herzog a Roma, scritte choc contro gli ebrei ai Parioli: "Hitler aveva ragione"

20 febbraio 2025 a

Odio antisemita sui muri di Roma dopo la visita del presidente israeliano Isaac Herzog al Quirinale e a Palazzo Chigi. Scritte antisemite sono apparse nella notte sui muri del quartiere Parioli a Roma. Probabilmente anche per la contemporanea visita in Italia e nella Capitale del presidente di Israele Isaac Herzog. "+ Dachau - Netanyhau" e "Palestina libera" accompagnata da una svastica è quanto si legge in via Scarpellini. Mentre "Aveva ragione Hitler", sempre con svastica, è la scritta in via di S. Valentino. Nella zona dei Parioli sono presenti l’ambasciata israeliana, la residenza dell’ambasciatore di Israele e anche una sinagoga. Le scritte saranno rapidamente cancellate.

Il presidente israeliano, Isaac Herzog, nel corso di un passaggio del suo discorso al Tempio Maggiore di Roma, aveva detto tra l'altro: "Desidero esprimere riconoscimento e apprezzamento per il lavoro dei governi italiani nell’aver custodito la cultura e la storia ebraica in Italia e gli importanti passi che sono stati compiuti per la memoria della Shoah e per la lotta contro l’antisemitismo e l’odio verso Israele".