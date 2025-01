Roma-Eintracht, ultras tedeschi osservati speciali: tifosi scortati all'Olimpico

30 gennaio 2025 a

Ulktras tedeschi osservati speciali in vista della partita di giovedì 30 gennaio all'Olimpico. Il primo gruppo di tifosi tedeschi, composto da circa 1000 persone, è giunto allo stadio per la partita di Europa League Roma-Eintracht Francoforte a bordo delle navette Atac. Si tratta, secondo quanto riferito dagli spotter tedeschi, del gruppo ultras. I reparti addetti ai controlli della tifoseria ospite tolgono i caschi e privilegiano l’approccio di accoglienza in sicurezza.

Resta alta l’attenzione, ma al momento non si registrano criticità. Oltre 1000, ancora, sono in Piazza delle Canestre in attesa del trasferimento a bordo dei bus del trasporto pubblico.