Fontana di Trevi, il mondo si divide. Gualtieri: "Anche molti sì, è stato un successo"

11 novembre 2024 a

a

a

Continua a far discutere e a dividere la decisione del Campidoglio di posizionare una vasca rettangolare davanti alla Fontana di Trevi (che è vuota per i lavori di manutenzione straordinaria) e di proporre ai visitatori di lanciare lì dentro i loro spiccioli. Se ieri ha fatto il giro del web la sonora bocciatura della testata giornalistica statunitense "New York Post", che ha stroncato la "piscina improvvisata", oggi è il sindaco Roberto Gualtieri a replicare e a sottolineare come, in realtà, siano arrivati anche molti pareri positivi. Stando alle valutazioni della stampa estera, sottolinea il primo cittadino, "è stato un successo". A scatenare opinioni discordanti è stata anche la scelta di costruire una passerella di metallo che consente a cittadini e turisti di godere del monumento. Il percorso sospeso e con ingressi contingentati non ha convinto un'ampia fetta dell'opinione pubblica, ma Gualtieri, in un'intervista a Il tempo, l'ha difesa facendo notare che è costata meno della pedana trasparente del 2015 e che offre la possibilità di osservare la Fontana di Trevi da una prospettiva unica.

“Un'orrenda piscina comunale”. Sonora bocciatura per la “nuova” Fontana di Trevi

In effetti, a fare da contraccolpo alle parole al vetriolo pubblicate dal "New York Post" ci sono quelle scritte da altre testate o siti. L'agenzia di stampa britannica Reuters, per esempio, parla di "un ponte" che "offre una vista unica sulla fontana di Trevi di Roma durante i lavori di conservazione". Approvazione è arrivata anche da parte di CBS News che, oltre a porre l'accento sulla rimozione del calcare e della sporcizia, ha riportato le reazioni di chi si è effettivamente trovato nell'iconico sito de "La dolce vita". La passerella e il bacino temporaneo, si apprende invece dalla Cnn, "sono un passaggio necessario per trovare il delicato equilibrio tra conservazione e turismo". E ancora: "Dal camminamento rialzato, il dettaglio della scultura del XVIII secolo è mozzafiato". "Esperienza guidata mai vista prima" è, invece, la definizione pensata da Gira Betim (Brasile). "Godetevi la vista del ponte pedonale temporaneo sulla Fontana di Trevi in ​​costruzione fino a dicembre", si sbilanciano i giornalisti di Tokyo Shimbun (Giappone).