Roma, betoniera al lavoro cade in una seconda voragine nell'asfalto

«Dal giorno del primo cedimento ci siamo attivati in collaborazione con Municipio, Protezione civile, Polizia Locale, Vigili del fuoco e Acea. Abbiamo messo in sicurezza la voragine principale e avviato i sondaggi per conoscere la situazione del sottosuolo». Lo dice Ornella Segnalini, assessore ai Lavori pubblici e infrastrutture di Roma, relativamente al nuovo sprofondamento che si è verificato in via Sestio Menas, al Quadraro. Un mezzo di lavoro, utilizzato in quel momento per il riempimento delle cavità, è rimasto coinvolto dal cedimento del manto stradale. L’assessore si è subito recata sul posto insieme a Polizia Locale, Vigili del fuoco, Protezione Civile e Dipartimento Lavori pubblici di Roma Capitale per effettuare le opportune verifiche.

«Dai sondaggi è emersa la presenza di ulteriori cavità che abbiamo iniziato subito a riempire, tanto è vero che il mezzo coinvolto stava procedendo proprio al riempimento delle ulteriori cavità. Il municipio V purtroppo è soggetto a fenomeni di questo tipo a causa dello sfruttamento del sottosuolo in passato come cava di materiali da costruzione - dichiara Segnalini - Inoltre la condotta fognaria è molto vecchia e in muratura. Stiamo facendo ogni sforzo per provvedere a una totale messa in sicurezza. Al momento stiamo effettuando le operazioni di rimozione dell’automezzo messe a disposizione diretta dalla ditta incaricata del riempimento delle cavità».