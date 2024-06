Europee, Quarzo (FdI) vuole vederci chiaro sul caos dei seggi a Roma: richiesti gli atti dei voti

13 giugno 2024 a

Non si placa il caos sui verbali di Roma del voto delle elezioni Europee. Sotto la lente sono finiti i 78 verbali “incongruenti” riscontrati al seggio centrale capitolino, una vicenda che ritarda l’ufficialità dell’esito del voto. Il tutto è dovuto al “bug” informatico che ha mandato in tilt il sistema di trasmissione dati dai singoli seggi al sistema centrale. E ora Giovanni Quarzo, capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio Comunale di Roma Capitale, vuole vederci chiaro.

L’esponente di FdI, in una lettera protocollata e inviata al Direttore del Dipartimento Decentramento Servizi Delegati e Città in 15 minuti, Dr. Gaetano Altamura, al Direttore della Direzione Centrale Servizi Elettorali, Dr. Francesco Di Ceglie e all’Assessore alle Politiche del Personale Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per la Città dei 15 minuti, Dr. Andrea Catarci, richiede l’accesso agli atti. In particolare fa richiesta dei “dati relativi ai voti di lista e alle preferenze riguardanti le Sezioni non inserite nel computo totale del voto delle Elezioni Europee 2024, Tot. 78 sezioni”.

Questo il testo della missiva: “Con la presente, io sottoscritto Giovanni Quarzo, in qualità di Presidente del Gruppo Fratelli d’Italia in Assemblea Capitolina, al fine dell’espletamento del mandato istituzionale conferitomi, come disposto dall’art. 43 del Decreto Legislativo n.267/2000, nonché dall’art. 39 della Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 6 del 12 febbraio 2019, avendo rilevato che non risultano ancora disponibili le risultanze elettorali definitive per le Elezioni Europee 2024, chiedo i dati relativi ai voti ed alle preferenze delle sezioni di seguito indicate: sez.: 11, 15, 216, 222, 239, 286, 295, 342, 394, 415, 430, 469, 505, 512, 566, 574, 631, 633, 637, 689, 697, 727, 740, 841, 924, 1029, 1046, 1050, 1086, 1120, 1127, 1131, 1437, 1559, 1590, 1595, 1679, 1684, 1696, 1707, 1718, 1722, 1770, 1772, 1774, 1803, 1807, 1808, 1830, 1842, 1871, 1959, 1994, 1998, 2050, 2080, 2096, 2107, 2122, 2125, 2127, 2138, 2171, 2232, 2233, 2234, 2245, 2251, 2265, 2306, 2350, 2375, 2391, 2394, 2425, 2436, 2511, 2528. In attesa di un cortese riscontro, colgo l’occasione per porgere cordiali saluti”. Un ritardo che è una vera figuraccia per la Capitale d’Italia.