Roma, scontro tra moto. Morto il giudice Venturini

14 giugno 2024 a

a

a

Giovedì mattina era rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre percorreva, in sella alla sua motocicletta, via della Giustiniana in zona Cassia dove, per cause ancora da chiarire, si era scontrato frontalmente con un’altra moto che procedeva nella direzione opposta. Subito dopo lo schianto, secondo quanto apprende l’agenzia LaPresse, il magistrato di 50 anni originario del comune di Tagliacozzo in Abruzzo, che prestava servizio presso la Corte d’Appello di Roma era stato trasportato d’urgenza nel reparto di rianimazione del policlinico Gemelli, dove è deceduto.

Sono in corso le indagini della polizia Roma Capitale, per ricostruire la dinamica della tragedia. Venturini è la 70esima vittima sulle strade di Roma e provincia da inizio 2024.