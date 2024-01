Roma, appartamento a fuoco. A Spinaceto intossicati e ustionati

Massimiliano Gobbi 12 gennaio 2024 a

Appartamento in fiamme a Spinaceto, 4 persone rimaste intossicate e tratte in salvo dai vigili del fuoco. Un incendio divampato al terzo piano di una palazzina di otto piani al civico 197 di via Salvatore Lorizzo, in un complesso di case popolari, ha causato danni significativi e il ferimento di 4 persone rimaste intossicate. Una densa colonna di fumo ha invaso il quadrante di Roma Sud spaventando tanti residenti che hanno così chiamato il numero unico delle emergenze. Lanciato l'allarme, la sala operativa dei Vigili del Fuoco di via Genova ha inviato sul posto tre autopompe, due autoscale, due autobotti, il carro teli, il carro autoprotettori e la squadra SAF, insieme al funzionario di guardia e al capo turno provinciale. Ad andare a fuoco gli appartamenti adiacenti e quello superiore. Grazie alla pronta risposta e all’efficace coordinamento delle squadre di soccorso, 4 persone sono state tempestivamente tratte in salvo e trasportate dal personale del 118 al pronto soccorso. Tra queste due persone hanno riportato ustioni di lieve entità, mentre un'altra è attualmente ricoverata all’ospedale Sant’Eugenio in codice rosso per ustioni e l’inalazione di fumo. Tra le persone evacuate, anche una persona con disabilità e problemi motori, residente al piano di sopra dell’appartamento andato in fiamme, trasportata fuori dallo stabile e consegnata ai sanitari del 118 sanitari. Tutti i soggetti sono stati tratti in salvo dai Vigili del Fuoco, sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale. Sul luogo dell’incidente erano presenti anche gli agenti del commissariato Spinaceto per gestire la situazione e garantire la sicurezza dell’area e personale di Roma Capitale per l'assistenza allogiativa.

In via precauzionale sono state fatte evacuare 2 palazzine. L’incendio ha causato danni significativi agli appartamenti coinvolti, lasciando le famiglie in uno stato di shock e disperazione. Gli sforzi dei vigili del fuoco hanno impedito la propagazione delle fiamme ad altre unità abitative, scongiurando potenziali tragedie. Al momento le autorità stanno conducendo un’indagine per determinare le cause dell’incendio e valutare eventuali responsabilità. Nel frattempo la comunità locale si sta mobilitando per fornire supporto e solidarietà alle famiglie colpite da questa drammatica emergenza.