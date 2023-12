Roma, spento il maxi incendio di Malagrotta. Riflettori sulle cause del rogo

25 dicembre 2023 a

È stato domato l’incendio scoppiato nella discarica di Malagrotta grazie al lavoro dei Vigili del Fuoco che è andato avanti per tutta la notte di. Natale. Sul posto sono state inviate autobotti anche dai comandi di Latina, Rieti e Viterbo per garantire supporto idrico alle lance delle squadre. Inviate anche squadre dalle regioni confinanti. I Vigili del Fuoco adesso stanno raffreddando tutte le aree coinvolte dal rogo per evitare che possa ripartire.

"Al lavoro per scongiurare l'emergenza". Incendio Malagrotta, l'impegno di Rocca

E ora è sotto controllo la situazione nell’impianto di trattamento dei rifiuti nell’ex mega discarica di Malagrotta, a Roma, dove per tutta la notte di Natale i Vigili del fuoco hanno lavorato per spegnere gli ultimi focolai dell’incendio divampato nel pomeriggio della vigilia. Lo riferiscono fonti dei Vigili del fuoco. Ancora da chiarire le cause del rogo, al momento non si esclude nessuna ipotesi. Il governatore del Lazio, Francesco Rocca, ha invitato a tenere le finestre chiuse in un raggio di 6 chilometri dal luogo mentre il sindaco Roberto Gualtieri continua a seguire da vicino l’evolversi della situazione, in stretto contatto con il governo.