Roma, Rocca su incendio Malagrotta: "Al lavoro per scongiurare emergenza"

25 dicembre 2023

«Voglio ringraziare i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e i sanitari del 118 che, in queste ore, hanno condotto le operazioni di spegnimento nell’incendio scoppiato a Malagrotta. La Protezione Civile del Lazio sta intervenendo con autobotti regionali. Fino alle 23 ne abbiamo avute 4 in uso, per il 25 mattina ne abbiamo allertate altre 3. Sono in contatto costante con il governo, con il prefetto, con il sindaco di Roma, con Asl e Arpa Lazio che sta procedendo ai monitoraggi. Dobbiamo scongiurare una nuova emergenza ecologica nel nostro territorio». Lo scrive sui social il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. «In via precauzionale si raccomanda, in un area di 6km dal rogo, di non sostare; mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti; non utilizzare i condizionatori d’aria, evitare attività ludico-sportive, raccogliere vegetali. In caso di emergenza contattare il 112 o la Sala Operativa della Protezione Civile del Lazio 803 555», aggiunge Rocca.

Intanto i tecnici dell’Arpa Lazio, ossia l’agenzia regionale della protezione ambientale della Regione, hanno installato due campionatori per il monitoraggio della qualità dell’aria a circa 500 metri a nord ovest e circa 100 metri a sud est dal punto in cui è divampato l’incendio nell’impianto rifiuti di Malagrotta. Nelle prossime ore potrebbero arrivare i primi risultati relativi al monitoraggio della qualità dell’aria.