Roma, notte di incidenti stradali: due vittime a Manziana e una a Gallicano

Una notte di incidenti stradali in provincia di Roma. Due giovanissimi sono morti schiantandosi con l’auto su cui viaggiavano a Manziana. I ragazzi di 20 e 21 anni erano a bordo di una Fiat Punto e stavano percorrendo via Braccianese quando, alle 3.30 circa, all’altezza dell’incrocio con via degli Scopetoni, si sono schiantati contro un grosso albero. I carabinieri della Stazione di Anguillara Sabazia sono intervenuti unitamente al personale del 118 ed hanno accertato che per i due ragazzi non c’era nulla da fare. Le indagini, che hanno lo scopo di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto e condotte dai carabinieri, sono in corso.

Sempre ieri sera un uomo di 60 anni è morto a Gallicano nel Lazio in un incidente stradale avvenuto in via Pedemontana, altezza km1. L’uomo era alla guida di un Fiat Ulisse che si è scontrata con una Citroen C3, guidata da una donna di 20 anni. La collisione tra le due auto, per cause in corso di accertamento, è avvenuta frontalmente e, a seguito dell’impatto, il 60enne è morto sul colpo. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata presso l’ospedale di Tivoli in codice rosso, cosciente ma non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Gallicano nel Lazio dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Palestrina, che hanno eseguito i rilievi tecnici e hanno sequestrato i veicoli. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica del sinistro.