Ama, operatore positivo all'alcol test: "Avviata indagine interna"

10 novembre 2023 a

a

a

In merito all’episodio riportato oggi da alcuni media e relativo a un operatore che sarebbe risultato positivo all'alcol test mentre era alla guida di un mezzo in via Casilina, Ama comunica di aver già attivato tutte le procedure del caso. L’azienda ha avviato l’iter disciplinare e una immediata indagine interna per accertare con esattezza i fatti e, qualora confermata la dinamica dell’accaduto, al lavoratore verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.