Roma, cori e cartelli contro Israele: nuova manifestazione a piazzale del Verano

10 novembre 2023 a

a

a

Cori contro Israele e la guerra, bandiere della Palestina, kefiah e musiche orientali-arabe. A piazzale del Verano, a Roma, è in corso una nuova manifestazione organizzata dal Movimento degli studenti palestinesi. Sono decine i dimostranti che si stanno radunando vicino il rettorato della Sapienza. In piazza anche gli studenti del movimento Cambiare rotta. «Palestina libera», si legge su uno dei cartelli esposti. Mentre «Israele sionista, Stato terrorista» è uno dei cori intonato dai dimostranti.

"Siamo tutti in pericolo". Furia Giordano, di cosa ha paura

Ad animare la manifestazione la musica orientale-araba, riprodotta dalle casse installate su un furgone. Tra la folla sventolano anche bandiere di Fronte della gioventù e Rifondazione comunista. Sulla strada, delimitata da un nastro giallo, blindati e forze dell’ordine a presidiare la manifestazione. Sono arrivati a circa un centinaio i manifestanti, che sotto una pioggia battente, stanno protestando a Roma per la causa palestinese.

Mix esplosivo di ignoranza e antisemitismo su Israele e Palestina

Cartelli e striscioni contro «la guerra e l’imperialismo» e che chiedono «di smettere di uccidere i bambini palestinesi». «Il popolo palestinese combatte contro l’apartheid» e «l’attacco via terra sulla Striscia di Gaza è stato l’ennesimo attacco di un governo che in un solo mese si è macchiato del crimine dell’uccisione di 10.000 civili», ha urlato uno studente. Agli interventi si alternano cori contro Israele, quali «Netanyahu criminale, Israele criminale», «Israele vai via, Palestina terra mia», «Palestina libera» e «Intifada fino alla vittoria».