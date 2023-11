Fuori dal coro, Mario Giordano sul terrorismo: vogliono conquistare Roma

08 novembre 2023 a

Mario Giordano contro i terroristi islamici. Sempre più spesso i predicatori di Hamas pronunciano esplicitamente il nome di Roma come il loro prossimo obiettivo. Per questo nella puntata di Fuori dal coro dell'8 novembre, l'editoriale di Giordano mette nel mirino proprio i predicatori che minacciano la Capitale d'Italia, avamposto per la conquista dell'intera Europa.

"Davvero penso che vogliono conquistare Roma. Nessuno ne parla ma loro, i terroristi islamici, in queste ore lo dicono chiaramente. Mi fanno paura questi predicatori di Hamas, questi terroristi islamici che ci considerano loro nemici. Ovviamente per la posizione che ha l'Italia nella guerra tra Israele e Palestina. Dicono che Roma sarà conquistata, avamposto per la conquista di tutta l'Europa. Mi fanno paura. Queste parole si inseriscono in una tradizione della cultura islamica che mette le radici addirittura in Maometto. Costantinopoli cadrà per prima, poi cadrà Roma è un detto di Maometto in uno dei libri sacri dell'Islam e poi è stato ripetuto molte volte. Ad esempio all'inizio degli anni Ottanta in un documento della Fratellanza musulmana che è rimasto a lungo segreto: Roma resta da conquistare".