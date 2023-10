Rottweiler di 60 kg precipita su una ragazza, cosa è successo. "Pensavamo a uno sparo"

27 ottobre 2023 a

a

a

Un episodio per certi versi incredibile quello avvenuto intorno alle 12 a via Frattina, strada-salotto del centro a due passi da Piazza di Spagna. Un cane di razza rottweiller di circa otto mesi per 60 chili di peso è precipitato da un appartamento al terzo piani colpendo in pieno una ragazza incinta che passeggiava in strada. La 28enne, trasportata in ospedale, non è in pericolo di vita e il battito del cuore del feto sarebbe regolare. "All’inizio abbiamo sentito un botto forte e abbiamo creduto si trattasse di uno sparo. C’è stato un fuggi fuggi generale, noi ci siamo accovacciati dietro al bancone, convinti che si trattasse di un attentato. Poi abbiamo realizzato che in realtà era accaduto qualcos’altro", è il racconto all’Adnkronos di Cecilia, commessa in un negozio di stampe.

Grave donna incinta: le è caduto un cane addosso dal terzo piano

Sul luogo dell’incidente c’è ancora il sangue del cane, deceduto dopo un’ora e mezza di agonia. "Siamo sconvolti - racconta un altro commerciante che però vuole rimanere anonimo - conosciamo tutti la proprietaria del cane, abita proprio di fronte al nostro negozio. È rimasta scioccata, non si capacita di come possa essere accaduto. Qualcuno ha detto che c’era un mobile proprio sotto alla finestra dal quale è precipitato il cane, si pensa che stesse giocando con i gatti, ma io non sapevo nemmeno che la ragazza avesse dei gatti in casa". L’appartamento ora è deserto, apprende l’Adnkronos, e i proprietari sono usciti di casa poco dopo le 15, schivando le domande dei giornalisti. "La ragazza, incinta, stava facendo una passeggiata con la madre e, credo, la sorella - riprende il racconto Cecilia - appena abbiamo realizzato cosa fosse successo ci siamo precipitati in strada per soccorrerla. Ci siamo spaventati tantissimo, stava perdendo sangue dalle orecchie. Il cane dopo averla colpita in testa è praticamente rimbalzato sull’asfalto, dove è rimasto agonizzante per un’ora buona. Abbiamo chiamato diverse cliniche veterinarie per circa 50 minuti. Nessuno ci ha saputo aiutare, ci hanno detto che avremmo dovuto portare noi il cane in clinica, ma come si sposta un rottweiler ferito di 60kg?", conclude la ragazza.