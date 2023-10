Via Frattina, cane precipita dal terzo piano su una donna incinta

27 ottobre 2023 a

a

a

Un cane di razza rottweiler è precipitato dal terzo piano colpendo una donna incinta di 28 anni. È accaduto poco dopo le 12 in via Frattina, a Roma. La 28enne è stata trasportata in ospedale all’Umberto I e sarebbe in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione San Lorenzo in Lucina e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del I Gruppo Trevi. Il cane è stato soccorso dai medici veterinari ma poco dopo è morto per gli effetti dell'impatto avvenuto da una decina di metri.

Il cane come ricostruito è caduto da un appartamento al terzo piano ma non è chiaro cosa sia avvenuto. A quell'ora la strada era frequentata da numerosi residenti, turisti e lavoratori. I passanti hanno subito chiamato i soccorsi. Quando è stata soccorsa dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale del I Gruppo Trevi, la ragazza aveva una perdita di sangue dall'orecchio. Secondo quanto si apprende infatti il rottweiler avrebbe colpito la 28enne in pieno alla testa. Non sarebbe in pericolo di vita mentre viene monitorato lo stato di gravidanza. I carabinieri sono al lavoro per capire la dinamica dei fatti. La padrona del cane, sconvolta, ha sostenuto di non essersi accorta di nulla.