Roma, rivoluzione piazza Venezia: modifiche al traffico per i lavori della metro C

Nuova rivoluzione in arrivo per la viabilità in piazza Venezia. A partire da sabato il transito dei veicoli sarà consentito solo dal lato del palazzo delle Generali, per lasciare spazio al cantiere della metro C, e sulla strada verrà imposto il doppio senso di marcia. Sarà quindi interdetto il passaggio di fronte a Palazzo Venezia. Chi arriva da via Cesare Battisti, spiega il Campidoglio illustrando la nuova disciplina del traffico, potrà proseguire verso via del Plebiscito oppure girare a sinistra verso l'Altare della Patria. Resta assicurata invece la possibilità di svoltare in via del Corso per chi è autorizzato. Dall'Altare della Patria, costeggiando il cantiere di metro C fino a piazza San Marco, si procederà verso via del Teatro Marcello. In piazza Venezia, inoltre, compariranno due semafori pedonali per garantire la sicurezza dei tanti turisti che frequentano l'area. Un impianto sarà posizionato all'incrocio tra piazza Venezia, via del Corso e via Cesare Battisti, l'altro tra piazza Venezia e piazza San Marco. Anche gli utenti dei mezzi pubblici dovranno tenere a mente diverse novità: le linee bus 51 e 85, provenienti da via del Corso e in direzione di via dei Fori Imperiali, devieranno in piazza San Marco, via di San Venanzio, piazza d'Ara Coeli e di nuovo su piazza Venezia.

Verrà soppressa, poi, la fermata di via Cesare Battisti per le linee 40, 64, 70, n8, n11, n70, n98 e n716. I passeggeri potranno prendere il bus in via del Plebiscito. Viene anche istituita una nuova fermata in via IV Novembre, in direzione di via Cesare Battisti, poco prima di piazza Santi Apostoli e servirà le linee H, 60, 170, n8, n11 e n716. E ancora, in piazza d'Ara Coeli si potranno prendere i bus 51, 51D e 85. Modifiche solo nella giornata di sabato per la linea 118, che da piazza Venezia proseguirà per via dei Fori Imperiali, mentre domenica percorrerà piazza San Marco e via di San Venanzio. Infine, per consentire l'allestimento della nuova disciplina del traffico, nella notte tra venerdì e sabato le linee n5, n90 e n543 da via del Corso proseguiranno per via del Plebiscito, via del Gesù, via San Marco e via San Venanzio.

Un dedalo di disposizioni e novità nel quale cittadini, automobilisti e pendolari rischiano di perdersi. Ma bisognerà farci il callo visto che, come è stato spiegato dal commissario di governo Maria Lucia Conti, il cantiere della metro C occuperà piazza Venezia per il prossimo decennio.

Gli operai si sposteranno in diversi punti della piazza con il compito di svolgere volta per volta sondaggi e rilevazioni nel sottosuolo. Solo al termine di questa fase partiranno i lavori veri e propri. Profonda oltre 40 metri, la futura stazione Venezia è definita da Metro C una vera e propria «sfida ingegneristica». Sarà dotata di tre accessi: da Palazzo Venezia, dal lato dell'Ateneo di Adriano e dal Vittoriano. Il taglio del nastro è previsto nel 2033. Fino ad allora la «sfida» sarà anche quella della gestione del traffico, già congestionato ora che la circolazione è consentita su entrambi i lati della piazza. Senza contare i diversi e impattanti cantieri aperti in centro. Per gli automobilisti della Capitale si prospettano ancora mesi di passione.