Roma, il traffico manda in tilt la città: Gualtieri vara la tolleranza zero

Roma è paralizzata dal traffico e il Comune cerca soluzioni per ridurre i disagi. Più agenti di Polizia Locale sulle strade, tolleranza zero sulle auto in doppia fila, rigoroso rispetto delle regole per le attività di scarico merci, una stretta contro la sosta selvaggia, più rigore e verifiche sugli aventi diritto all’accesso nella Ztl, revisione delle tariffe per le aree di sosta dei bus turistici. Sono questi alcuni dei temi affrontati questa mattina nel corso di una riunione voluta dal sindaco Roberto Gualtieri per individuare ulteriori misure da adottare nei prossimi giorni per attenuare i disagi legati ai diversi cantieri aperti in queste settimane in città.

Al tavolo hanno preso parte l’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè e il vicecomandante della Polizia Locale di Roma Capitale, Mario De Sclavis. Prosegue dunque l’attenzione quotidiana da parte del Campidoglio sulla situazione del traffico intorno ai cantieri in città, situazione che sarà anche costantemente monitorata attraverso la misurazione dei tempi di percorrenza delle strade in prossimità dei lavori. Tra Giubileo e stazioni metro per il futuro ormai usare la macchina vuol dire tentare un’impresa.