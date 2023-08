Pontina, scontro tra auto e moto. Traffico deviato tra Ardea e Aprilia

Massimiliano Gobbi 17 agosto 2023 a

Scontro tra auto e moto sulla Pontina, centauro trasportato in eliambulanza all'ospedale. Un violento impatto avvenuto all'altezza dello svincolo per il centro commerciale di Aprilia 2 ha paralizzato tutta l'arteria in entrambe le direzioni di marcia. Uno scontro tra auto e moto, con dinamica ancora poco chiara, dove ad avere la peggio è stato il centauro, trasportato in eliambulanza dai sanitari del 118 all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Sul posto per i rilievi la polizia stradale di Aprilia.

Code infinite e giornata da bollino nero: ultimi aggiornamenti

A causa dell'incidente la Pontina è stata chiusa provvisoriamente, con traffico deviato sulla complanare. Si registrano code chilometriche in entrambe le direzioni di marcia tra Ardea e Aprilia, in particolar modo nel tratto stradale tra via dei Rutuli e le uscite di Aprilia.