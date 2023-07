Roma, uomo nudo a San Lorenzo. I passanti restano sbigottiti

Francesco Fredella 18 luglio 2023 a

a

a

Tutta colpa del caldo? Forse. La temperatura nella Capitale è rovente, troppo alta. Ma è fuori luogo stare in giro nudi: si rischia parecchio. Eppure nella rovente Roma, definita infernale dai giornali stranieri per l'afa insopportabile, un uomo è stato avvistato totalmente nudo. Il video è diventato virale. Tutto è accaduto nel quartiere San Lorenzo mentre molte persone passeggiavano e tanti automobilisti sono rimasti senza parole. Increduli.

RomaToday racconta che la scena è stata ripresa da due giovani in auto ed è finita nelle chat di quartiere, come spesso accade. Poi il video è stato pubblicato su alcune pagine social. "Mentre oggi hanno schierato tutta la polizia per preparare il parco dei Caduti, domenica notte un uomo nudo girava tranquillamente per San Lorenzo", si legge nei commenti. E poi: "Fa caldo, molto caldo e il disagio prende il sopravvento", scrive un utente sotto il post. "Perché invece di fare i video non chiamate qualcuno che lo aiuti?", dice invece un altro. "Spero qualcuno lo abbia aiutato a ricomporsi, può succedere calcolando che il caldo fa brutti scherzi".