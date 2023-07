Caronte terrorizza gli inglesi, corsa a cancellare le vacanze in Italia

Alessandra Zavatta 18 luglio 2023 a

Mediterraneo bollente. E i turisti inglesi scappano. Dall’Italia, dalla Grecia, dalla Spagna. A causa delle temperature record che oltrepassano i 40 gradi a Roma, Atene, Madrid ma anche lungo le coste dove sono concentrati i villaggi turistici, i sudditi di Sua Maestà stanno annullando le vacanze. Per riprogrammarle nel Regno Unito o comunque in località del Nord Europa dove le condizioni climatiche sono più accettabili. “L’anticiclone Caronte giunto dall'Africa porterà temperature elevate questa settimana nel Mediterraneo – scrive il quotidiano britannico Daily Mail –. Gli inglesi stanno cancellando i viaggi all'estero e stanno optando per i soggiorni più vicino casa, con l'Italia che deve sopportare il peso maggiore del fronte meteorologico estremo”.

Racconta Victoria Moy: “Avevo prenotato un soggiorno di una settimana in Sicilia. Avevo già pagato quattrocento sterline, compreso il corso di cucina a Palermo per perfezionare le ricette italiane. Quando ho visto che le temperature non sarebbero mai scese sotto i 32 gradi, ho annullato il viaggio. Con un bambino di due anni era impensabile partire. Andrò nel Dorset”. A ripensarci sono in tantissimi. Caronte soffierà aria bollente dal Sahara fino ad inizio agosto. L'ondata di caldo più intensa dell'estate e anche una delle più intense di tutti i tempi. "La Sardegna - riprende il Daily Mail - è destinata a sopportare un clima spietato, con temperature anche di 49°C. Il precedente record di 48,8°C è stato registrato nella siciliana Floridia l'11 agosto 2021". "L'Italia - si preoccupano i media britannici - ha emesso avvisi di allerta meteo rossa per 16 città, tra cui Roma, dove si prevede che le temperature saliranno a un record di 43°C". Il caldo è così intenso "rappresenta un rischio per la salute dell'intera popolazione, non solo per bambini e anziani".

Il consiglio del ministro della Salute Orazio Schillaci di evitare le ore più calde della giornata per visitare il Colosseo ha scoraggiato i sudditi di re Carlo che si preparavano a sbarcare a Roma. Ma anche quelli che avevano prenotato a Firenze, Bari, Taormina e sul Lago di Garda. Il clima torrido, a cui evidentemente i britannici non sono abituati, sta producendo cancellazioni di viaggi e vacanze anche in Grecia, dove l'Acropoli di Atene è stata chiusa diverse ore per via del clima torrido e dove le località costiere sono devastate da incendi, da Loutraki a Lagonissi, Anavyssos e Saronida, con diversi villaggi turistici evacuati. Roghi e temperature superiori a 43°C pure in Spagna, alle Canarie e in Turchia. "Dovevo andare a Mykonos ma temo per la salute e ho cambiato destinazione", spiega a The Observer Paola Deitan, 29 anni, del Wiltshire. Chi proprio alle spiagge non vuole rinunciare ora sceglie la Cornovaglia. Non va meglio a Cipro, tradizionale metà balneare degli inglesi e ad Antalya, in Turchia, dove il termometro ha già raggiunto i 45°C. Il caldo eccessivo non ha risparmiato l'Algarve, in Portogallo, dove molti arenili, in estate pieni di surfisti, sono rimasti deserti: i turisti hanno preferito restare in albergo, al fresco.