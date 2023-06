Michelle Causo, il padre rivela: "Mia figlia lo ha rifiutato e lui l'ha uccisa"

Maria Elena Marsico 30 giugno 2023 a

«Non stavano insieme. Ma se una ragazzina ti respinge le fai questo?». Il papà di Michelle è distrutto dal dolore mentre pronuncia queste parole. «Ce l’hanno ammazzata senza motivo», dice in lacrime. Secondo lui il presunto assassino si sarebbe invaghito della figlia, ma Michelle - fidanzata da «quasi due anni» con un altro giovane - lo avrebbe «respinto». Il padre lo sottolinea: «Lei ha un ragazzo dall’altra parte di Roma che ora è disperato». L’ultima storia pubblicata su Instagram dalla vittima, la sera prima della tragedia, è proprio insieme a lui. Il presunto assassino, invece, era un amico. La mamma di Michelle, alle telecamere di Ore 14, lo ricorda «molto educato, più del dovuto, un ragazzo debole», ma ora, continuando a ripetere «me l’ha massacrata, me l’ha massacrata», chiede solo giustizia.

Arrestato 17enne originario dello Sri Lanka per l'omicidio a Primavalle

La donna spiega anche che quella mattina sua figlia è uscita di casa verso le 11, ma che all’una meno dieci «il telefono era staccato». Non riuscivano a rintracciarla. Potrebbe esserci proprio alla base gelosia la dell’omicidio. Alcune amiche, a Primavalle, ricordano Michelle: «Era la persona più buona del mondo». Altri, in via Stefano Borgia per portare un fiore dove è stato rinvenuto il cadavere, ripetono la stessa frase: «Aveva un sorriso sempre per tutti, non litigava mai con nessuno». Alcune giovani raccontano poi di una relazione che il presunto assassino avrebbe avuto fino a un mese e mezzo fa con un’altra ragazza.

"Me l'hanno massacrata". Primavalle, la disperazione della mamma di Michelle

«Non era mai stato violento con l’ex. Ma quando litigavano rompeva qualsiasi cosa in casa. Era molto geloso», spiegano. «Michelle aveva tante ambizioni, voleva uscire dalla borgata, mentre lui (il presunto assassino, ndr) aveva iniziato a frequentare brutti giri», racconta un altro ragazzo. E ad ogni ricordo che i ragazzi del quartiere dedicano a Michelle, un altro mazzo di fiori si aggiunge a quelli lasciati sull’asfalto. Michelle era una di loro e i ragazzi di Primavalle si stringono intorno ai suoi amici più cari. E lunedì alle 19, davanti al liceo Gassman che lei frequentava, si terrà una fiaccolata. Ci sarà anche il papà.