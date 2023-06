Omicidio Roma, arrestato un 17enne per la morte di Michelle Causo

29 giugno 2023 a

Sarà l’autopsia a fare piena luce sull’omicidio della diciassettenne romana, Michelle Maria Causo, trovata cadavere ieri pomeriggio in un carrello della spesa di un supermercato accanto ad alcuni cassonetti in via Stefano Borgia, nel quartiere di Primavalle della periferia di Roma. Intanto la Polizia ha arrestato un giovane coetaneo con l’accusa di omicidio: come riferisce l’Adnkronos si tratta di un ragazzo di 17 anni, italiano originario dello Sri Lanka. L’arresto è in attesa di convalida.

È stata una scena da film horror quella che si è trovata davanti un testimone che ha notato un giovane trascinare per strada il carrello della spesa dal quale cadevano vistose gocce di sangue. Dopo la segnalazione fatta al centralino del 112 le forze dell’ordine sono giunte immediatamente scoprendo all’interno del carrello il corpo ormai senza vita della giovanissima vittima. Da un primo esame esterno compiuto sul corpo della diciassettenne sarebbero emerse diverse ferite da accoltellamento ma solo l’esame autoptico potrà stabilire con esattezza come è stata provocata la ferita mortale.

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Roma e gli agenti del commissariato Primavalle, che si trova a poca distanza dal luogo del ritrovamento del corpo, hanno seguito le tracce ematiche lasciate per strada e sono risaliti a una palazzina a pochi metri, in via Giuseppe Benedetto Dusmet, facendo subito concentrare i sospetti su un giovane, anch’egli minorenne, amico della vittima. Il giovane, nato a Roma ma originario dello Sri Lanka, dopo essere stato ascoltato tutta la notte in Questura è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria da parte dei poliziotti della Squadra Mobile per rispondere di omicidio. La polizia scientifica per tutta la notte ha compiuto rilievi proprio all’interno dell’abitazione del giovane dove, secondo l’ipotesi investigativa, potrebbe essere avvenuto l’omicidio al termine di un litigio tra i due. Gli abitanti del quartiere sono tutti increduli per quello che è successo. Michelle Maria Causo frequentava il liceo psicopedagogico Vittorio Gassman, a poca distanza da dove è stato trovato il corpo.