Incidente in Lamborghini, quel sorpasso al bus poi lo schianto: immagini al vaglio

«Non ricordo nulla dell’impatto, ho ricordi solo successivi all’incidente, quando cercavo di capire come stessero i bambini». È stata la mamma di Manuel Proietti a raccontare agli investigatori i tragici momenti dell’incidente che ha tolto la vita al figlio di 5 anni dopo che la sua Smart è stata travolta dalla Lamborghini guidata da Matteo Di Pietro, indagato per omicidio stradale e lesioni. La donna, sentita come persona informata sui fatti, non ricorderebbe gli istanti del terribile impatto perché sotto choc. Intanto vanno avanti le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro tra il suv guidato dal ragazzo che faceva parte del gruppo «TheBorderline», poi chiuso da Youtube, e la Fourfour bianca della mamma finita in ospedale insieme all’altra figlia, entrambe poi dimesse poche ore dopo.

Nuovo test anti-droga. E spunta una seconda auto

Al centro dell’indagine spunta anche la presenza di un autobus, che secondo alcuni testimoni, già ascoltati dagli inquirenti, avrebbero raccontato che la Lamborghini avrebbe superato sia la Merceders nera, che si trovava dietro al mezzo pubblico, sia il bus, andando poi a scontrarsi contro la macchina della donna. Al vaglio degli investigatori, tra l’altro, le possibili immagini che le telecamere del bus possano aver registrato: gli obiettivi elettronici dei mezzi puntano all’interno dell’autobus, ma inquadrano anche le portiere sul lato destro per la salita e la discesa dei passeggeri.

Spuntano i supertestimoni dell'incidente in Lamborghini a Roma

Per conoscere i risultati degli esami tossicologici bis ai quali è stato sottoposto l’indagato serviranno almeno 20 giorni: test necessari per capire a che distanza dall’incidente il ragazzo ha assunto i cannabinoidi, ai quali è già risultato positivo. Intanto ieri un altro dramma sulle strade di Roma. Un nonna ha infatti perso la vita e il nipotino di 4 anni è rimasto gravemente ferito nello scontro tra l’auto su cui viaggiavano e un autobus sulla via Nomentana, Il mezzo pubblico ha riportato danni sul lato sinistro, dalla parte del conducente. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Il bimbo è stato elitrasportato al pronto soccorso in codice rosso.