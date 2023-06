Incidente in Lamborghini, ecco i supertestimoni: chi c'era a bordo dell'auto degli youtuber

Francesco Fredella 20 giugno 2023 a

a

a

Altre due persone sarebbero state a bordo della Lamborghini Urus blu degli youtuber TheBorderline, coinvolta nell’incidente a Casal Palocco con una Smart. Ha perso la vita il piccolo Manuel (5 anni), che viaggiava con sua madre e sua sorella a bordo della Smart. Sulla Lamborghini di grossa cilindrata, noleggiata dagli youtuber per una challenge da pubblicare sui social, secondo le ultime testimonianza, non c’erano solo Matteo Di Pietro - 20enne, indagato per omicidio stradale - e altri due amici, ma anche un ragazzo e una ragazza. La novità dell’ultim’ora, al vaglio degli inquirenti e riferita da Repubblica, sarebbe la presenza di altre due persone che potrebbero aver assistito allo schianto di mercoledì scorso a Casal Palocco.

Nuovo test anti-droga. E spunta una seconda auto

La ragazza sarebbe salita a bordo poco prima dell’incidente e potrebbe essere ascoltata dalle Forze dell’ordine molto presto. La Lamborghini, prima dell’impatto, ha superato una Mercedes nera e adesso la testimonianza di chi era su quell’auto potrebbe essere fondamentale. E intanto, sui profili social dei The Borderline si legge: “Ora pensiamo solo a Manuel”. I quattro youtuber - tra i 18 e i 23 anni - ora versano lacrime di coccodrillo e dedicano un post al piccolo Manuel. Quei ragazzi stavano girando un video da pubblicare su YouTube: “Cinquanta ore in Lamborghini”, una sfida assurda, inutile, che ha indignato tutti.

YouTube rimuove tutti gli annunci di Theborderline

Matteo Di Pietro, che era alla guida della Lamborghini presa a noleggio, è indagato per omicidio stradale. Il canale è stato creato nel 2020. “TheBorderline esprimono alla famiglia il massimo, sincero e più profondo dolore - hanno scritto in un testo pubblicato come ultimo video - Quanto accaduto ha lasciato tutti segnati con una profonda ferita, nulla potrà mai più essere come prima. L'idea di TheBorderline era quella di offrire ai giovani un intrattenimento con uno spirito sano. La tragedia accaduta è talmente profonda che rende per noi moralmente impossibile proseguire questo percorso. Pertanto, il gruppo TheBorderline interrompe ogni attività con quest'ultimo messaggio. Il nostro pensiero è solo per la vittima", si legge sulla pagina. Intanto, vanno avanti le indagini sull’incidente. La svolta potrebbe arrivare dai video delle telecamere puntate sull'incrocio dove si è consumato lo scontro tra le due auto.