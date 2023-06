Incidente in Lamborghini, la madre di Manuel sentita dai magistrati. Ecco la fiaccolata ricordo

20 giugno 2023 a

a

a

Nonostante il dolore le indagini vanno avanti. È stata sentita oggi dagli inquirenti la madre del piccolo Manuel, il bimbo di 5 anni morto in un incidente stradale a Casal Palocco, a Roma. La donna era al volante della Smart coinvolta nello scontro con il Suv Lamborghini alla cui guida c’era Matteo Di Pietro, il ventenne che fa parte del gruppo di youtuber TheBorderline e indagato per omicidio stradale e lesioni. Nell’ambito dell’inchiesta intanto si stanno effettuando accertamenti sui cellulari dei cinque giovani che erano nel Suv per trovare foto, video o chat utili alle indagini. La Procura inoltre potrebbe affidare una consulenza per stabilire a che velocità stesse viaggiando la Lamborghini al momento dello scontro con la piccola city car.

Spuntano i supertestimoni dell'incidente in Lamborghini a Roma

Nel frattempo, mentre prosegue il lavoro dei magistrati, in alcuni post su Facebook dei gruppi di quartiere di Casal Palocco è stata annunciata un’iniziativa in ricordo del bambino della zona. “Domenica 25 giugno alle ore 19 ci sarà la fiaccolata ufficiale organizzata dalla famiglia per il piccolo Manuel. La partenza della fiaccolata è prevista dall’asilo accanto alla Pim di via Macchia Saponara. Dobbiamo portare il mondo, venite da tutta Roma. Condividete e partecipate, è molto importante” il testo del messaggio lanciato sui social. Familiari, amici e tutti gli abitanti della zona si sono fin dal primo stretti intorno alla famiglia colpita dal grave lutto.