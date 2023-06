Incidente a Roma, il ragazzo alla guida della Lamborghini positivo ai cannabinoidi

15 giugno 2023 a

a

a

Incidente a Casal Palocco, ogni minuto che passa si scoprono nuovi dettagli sulla vicenda che ha causato la morte del piccolo Manuel Proietti. È risultato positivo ai cannabinoidi il ventenne indagato a Roma nell’ambito dell’inchiesta sull’incidente di Casal Palocco nel quale è morto il piccolo Manuel Proietti. Il giovane risponde di omicidio stradale. Il suv Lamborghini che guidava che sarebbe stato affittato per fare una "challenge" e produrre video da postare su YouTube, ha travolto la Smart su cui viaggiava la vittima, 5 anni, con la madre e la sorellina. A bordo del suv c’erano altre quattro persone.

Chiaramente sono state durissime le reazioni dei genitori dei compagni di scuola del piccolo Manuel. «Lo scandalo è che questi ragazzi dopo aver fatto quello che hanno fatto invece di essere dispiaciuti erano tranquilli e pensavano ai follower in modo strafottente. Questa è una schifezza. Spero solo che questa persona marcisca in carcere». Così il padre di un compagno di classe di Manuel Proietti, il bambino di 5 anni morto nell’incidente avvenuto a Casal Palocco. Secondo le prime ricostruzioni l’auto sulla quale viaggiava il bimbo è stata travolta da un Suv che andava a forte velocità ed era guidato da un ventenne. «Cinquanta ore in una macchina per fare i deficienti - aggiunge l’uomo - Vi sembra normale? I genitori di questi ragazzi dove stavano? Devono arrestarli tutti, compreso quello che gli ha dato la macchina. A un 20enne non so se puoi dare una macchina del genere».