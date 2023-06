Roma, incidente in Lamborghini: la tragica sfida degli youtuber

Pina Sereni - Elena Ricci 15 giugno 2023 a

Un bimbo di 5 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio a Ostia, in via di Macchia Saponara. Il piccolo era sulla Smart FourFour centrata da un Suv Lamborghini mentre svoltava in via Archelao di Mileto, a Casal Palocco. A bordo della fuoriserie cinque ragazzi. Alla guida un ventenne (ora indagato per omicidio stradale). La Lamborghini era stata affittata tre giorni prima dal gruppetto e l’"impresa" era stata documentata con una "storia" sul profilo social TheBorderline.yt (YouTube), con il commento video: «Non siamo ricchi ma ci piace spendere per far divertire voi (...) Più supporto ci date e più contenuti costosi e divertenti porteremo tra sfide, challenge e scherzi di ogni tipo...». Ma la «sfida» al volante della Lamborghini blu elettrico, è finita nel peggior modo possibile. Il bimbo è arrivato morto all’ospedale Grassi, mentre la madre, 29enne, e la sorellina di 4 anni, sono entrate in codice rosso al Pronto soccorso del Sant’Eugenio.

In codice rosso anche i cinque ragazzi, a cui la polizia locale del Gruppo di Ostia avrebbe sequestrato gli smartphone proprio per capire se il momento dell’impatto sia stato ripreso in video e se il guidatore fosse distratto. Le cause dell’incidente sono comunque ancora in fase di accertamento. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, ma delle indagini se ne occupano i caschi bianchi. E continua la lunga scia di sangue sulle strade della Capitale. In meno di 24 ore ieri ci sono stati altri due morti, mentre 8 persone sono rimaste ferite, di cui 4 in modo grave. Tra le vittime una ragazza di 17 anni. La terza è un 60enne.

Giulia Capraro, 17 anni, stava andando con due amici a una festa di fine anno scolastico. È morta in seguito a un violento impatto con un’Audi Q5 guidata da un 55enne di Frascati avvenuto su viale Bruno Buozzi, tra Marino e Castel Gandolfo. È accaduto l’altro ieri. Erano le 20:30 circa. La ragazza, che avrebbe compiuto 18 anni il prossimo 3 luglio, viaggiava su una Renault Clio bianca insieme a due amici 20enni. Era seduta sul sedile posteriore. Un altro incidente mortale ha seguito di poche ore quello in cui ha perso la vita la ragazza. In questo caso la vittima è un centauro di 60 anni finito contro un guardrail sulla Salaria, in direzione del Gra. Pare che nessuna altra vettura sia rimasta coinvolta nell’incidente. Lo scooter su cui viaggiava è probabilmente sbandato. L’uomo dopo l’impatto è finito in un fossato, dove è stato trovato privo di vita dai soccorritori. Sul posto anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del II gruppo Parioli. Nel primo pomeriggio di ieri, inoltre, su via Anagnina, all’altezza di Grottaferrata, si è sfiorata un’altra tragedia. Un tir ha percorso un tratto di strada contromano e ha impattato contro sei vetture che provenivano in senso opposto. I feriti sono stati sei, di cui due gravi rimasti incastrati nelle lamiere dell’auto. Si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarli e degli operatori sanitari per trasportarli in codice rosso in ospedale. Fortunatamente non verserebbero in pericolo di vita.