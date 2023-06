Fontana di Trevi, donna fa il bagno poi aggredisce gli agenti: video virale

04 giugno 2023 a

Una donna in reggiseno ha fatto il bagno nella Fontana di Trevi, il video dell'ennesima scena di degrado a Roma fa presto il giro del web. Anche per il comportamento della donna che prima colpisce con una manata un agente della Polizia di Roma Capitale entrato in acqua per farla uscire e poi, raggiunta da altri vigili, una volta fuori, dà un calcio a un'agente facendola cadere a terra. La vicenda è documentata da due video pubblicati da Welcome to Favelas, account social che raccoglie scene di degrado e situazioni "estreme" nella Capitale e non solo.

Tutto avviene di sera, con l'area della Fontana di Trevi piena di turisti e romani. La scena mostra la donna che dopo essere entrata in acqua, è stata invitata da un vigile a uscire. Non avendo effetto il richiamo, l’agente è entrato nella fontana per andare a recuperarla. Una volta raggiunta, la donna lo ha colpito con uno schiaffo. Trascinata fuori dalla fontana, ha continuato a dare in escandescenze e ha fatto cadere con un calcio una vigilessa.

La donna secondo quanto si apprende è stata poi portata via e sottoposta a Tso, trattamento sanitario obbligatorio, e con tutta probabilità dovrà pagare la sanzione da 450 euro prevista per questi casi. Ma il rischio per lei è anche di essere indagata per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale a causa dell'aggressione ai vigili.