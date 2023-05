Roma, morto bengalese investito in monopattino. Decisivi i testimoni

22 maggio 2023 a

Qualcuno l'ha investito ed è scappato, lasciandolo a terra. Ma prima di fuggire l'investitore potrebbe aver chiamato il 112. È avvolta nel mistero la fine di Marco M., bengalese di 25 anni trovato morto domenica sera a Roma in via Casal del Marmo con accanto il suo monopattino elettrico. Una volta arrivati sul posto, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Elementi chiave per ricostruire l'accaduto potrebbero arrivare grazie alle telecamere di sorveglianza della zona, ma al momento l'ipotesi dell'auto pirata resta la più accreditata e si indaga anche per omissione di soccorso. La polizia locale di Roma potrebbe anche ascoltare eventuali testimoni, nella speranza di fare luce sulla morte del bengalese capire se si sia trattato effettivamente di un tragico investimento.