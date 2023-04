Stadio Roma, ok di tutte le commissioni: arriva il voto su Pietralata

28 aprile 2023 a

La delibera che definisce l’interesse pubblico sul progetto per lo stadio della AS Roma a Pietralata sarà discussa in Assemblea capitolina a partire dal 4 maggio. Stamattina è arrivato il parere dell’ultima delle cinque commissioni consiliari che dovevano esprimersi perché l’atto potesse essere inserito all’ordine dei lavori dell’Aula Giulio Cesare. Il parere, seppure non vincolante, era necessario per l’approdo in Assemblea capitolina. Con i voti del centrosinistra, nelle cinque commissioni Ambiente, Mobilità, Sport, Patrimonio e Lavori pubblici, è stato espresso parere favorevole. Il centrodestra e il Movimento 5 stelle non hanno partecipato al voto e si sono riservati di presentare ordini del giorno ed emendamenti in Aula.

La maggioranza presenterà un maxiemendamento che ha racchiuso le istanze arrivate dai consiglieri preoccupati principalmente per la mobilità nel quadrante dell’ex Sdo, considerata anche la vicinanza dell’ospedale Pertini. Il maxiemendamento preciserà che, in sede di progettazione definitiva, la Roma contempli che la zona dello stadio sia «servita dal trasporto pubblico locale e ben collegata alle principali arterie viarie della zona, tale da consentire il facile accesso ai tifosi e alle comunità locali attraverso il Tpl e la mobilità ciclabile e pedonale, favorendo la riduzione dell’impatto sulla città dell’attuale modalità di fruizione dello stadio Olimpico». Inoltre il documento chiederà che si tenga conto della necessità di «attuazione di tutte le opere e le previsioni del Piano particolareggiato del Comparto Sdo realizzando la cubatura non espressamente destinata alle sedi della pubblica amministrazione e ultimando le infrastrutture viarie molte delle quali già in corso di attuazione» e che si verifichi «la sostenibilità urbanistica degli ambiti urbani su cui interviene garantendo la dotazione totale di aree a standard calcolate con riferimento non solo all’intervento dello stadio e servizi annessi, ma all’intero comparto di Pietralata». Il progetto dovrà «garantire la dotazione di parcheggi pubblici e pertinenziali» e «soddisfare le dotazioni previste dalla normativa Coni calcolate sul massimo della capienza dello stadio prevista in 62.000 spettatori e determinata a seguito della corretta ripartizione modale tra trasporto pubblico e privato».

Sono queste alcune delle richieste di modifica e precisazione che saranno parte del maxiemendamento che è in corso di finalizzazione. L’investimento della Roma, di proprietà dei Friedkin, ammonta a 528 milioni di euro: 488,4 milioni di euro saranno destinati allo stadio e alle opere accessorie, 40 milioni è invece la somma degli oneri concessori destinati alle casse comunali. L’inaugurazione dell’impianto è prevista, da cronoprogramma, per il centenario della fondazione della squadra giallorossa nel 2027. Dopo il voto in Aula sarà il club giallorosso a dover presentare il progetto definitivo.