Expo 2030, il più grande parco solare al mondo in realtà aumentata

19 aprile 2023

In vista di Expo 2030, gli ispettori del Bie visitano la Vela di Calatrava a Tor Vergata. Ed è proprio in quell'area che il progetto capitolino prevede il più grande parco solare urbano al mondo. In questo video si riesce a vedere il futuro dell'area in realtà aumentata. Il parco coprirà un’area di 150.000 metri quadrati e avrà una capacità produttiva di picco di 36 megawatt, il che lo renderà il più grande parco solare urbano accessibile al pubblico. Sarà composto da centinaia di «alberi energetici» unici che aprono e chiudono i loro pannelli durante il giorno, raccogliendo energia e offrendo anche ai visitatori molta ombra. Dall’alto questa infrastruttura conferirà all’intero sito dell’Expo un caratteristico aspetto a mosaico. Questa complessa rete energetica è completata dal padiglione «Eco-system 0.0», l’edificio più alto dell’Expo, che fornisce il raffreddamento attraverso l’evaporazione.