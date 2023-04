Scalo di San Lorenzo, camper a fuoco: tangenziale chiusa e traffico in tilt

18 aprile 2023 a

Paura e traffico in tilt. Un camper parcheggiato in via dello Scalo di San Lorenzo è stato avvolto dalle fiamme alle 18.18 per cause ancora da accertare. Sul posto gli agenti della Polizia Locale e i vigili del fuoco, insieme ai poliziotti. Le fiamme alte e il fumo denso hanno costretto a chiudere al traffico la tangenziale che corre appena sopra il piazzale. Caos in strada e traffico in tilt.

Grande preoccupazione tra i residenti e gli automobilisti che dalla tangenziale hanno visto la colonna di fumo che ha invaso la zona. Ad andare a fuoco un camper che insieme ad altri mezzi simili e roulotte era parcheggiato nel piazzale, come sanno bene i residenti di San Lorenzo.